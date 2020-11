Francia: ex presidente Sarkozy a processo, accusato di corruzione (Di lunedì 23 novembre 2020) Per la prima volta nella storia francese un ex capo di Stato finisce alla sbarra in un'aula di tribunale. Nicolas Sarkozy compare oggi davanti ai giudici come imputato per corruzione. L'inchiesta che ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) Per la prima volta nella storia francese un ex capo di Stato finisce alla sbarra in un'aula di tribunale. Nicolascompare oggi davanti ai giudici come imputato per. L'inchiesta che ...

