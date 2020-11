Francesco Totti e Ilary Blasi passeggiata a Villa Borghese tra sketch divertenti: «Oh, pedalo solo io!» (Di lunedì 23 novembre 2020) È tornata il sereno nella famiglia Totti. Il famoso ex calciatore ha avuto il Covid. La sua è stata un’esperienza difficile da superare, ma alla fine ce l’ha fatta. Francesco ha comunicato la sua guarigione attraverso un lungo post social che non è passato inosservato. Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la bufera, hanno pensato bene di godersi una domenica in famiglia passeggiando tra le meraviglie di Villa Borghese a Roma. La coppia ha portato con sè i followers attraverso delle divertentissime storie Instagram. Ilary e Francesco con la loro simpatia sono dei moderni Sandra e Raimondo Vianello. Leggi anche –> Covid, Francesco Totti è guarito: “Non è stata una ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) È tornata il sereno nella famiglia. Il famoso ex calciatore ha avuto il Covid. La sua è stata un’esperienza difficile da superare, ma alla fine ce l’ha fatta.ha comunicato la sua guarigione attraverso un lungo post social che non è passato inosservato., dopo la bufera, hanno pensato bene di godersi una domenica in famiglia passeggiando tra le meraviglie dia Roma. La coppia ha portato con sè i followers attraverso dellessime storie Instagram.con la loro simpatia sono dei moderni Sandra e Raimondo Vianello. Leggi anche –> Covid,è guarito: “Non è stata una ...

