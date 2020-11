Francesco Oppini verso la querela: “Mi ha dato del maniaco sessuale” (Di lunedì 23 novembre 2020) Fulvio Abbate a poche ore prima della diretta ha annunciato una querela nei confronti di Francesco Oppini, il motivo sarebbero dei video su Twitter. Fulvio Abbate è stato uno dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 23 novembre 2020) Fulvio Abbate a poche ore prima della diretta ha annunciato unanei confronti di, il motivo sarebbero dei video su Twitter. Fulvio Abbate è stato uno dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

blurredalbarn : RT @e_lll_ee: Amori?? Che avrei amato tanto Tommaso in questo grande fratello lo sapevo, ma mai avrei immaginato di amare anche Francesco Op… - amati_89 : RT @star3star3: T: “Ma il letto non posso farlo da solo” F: “ti mando maria teresa. MARIA TERESAAAA” T: “io stasera lo nomino, giuro su d… - h__stylesgirl : RT @star3star3: T: “Ma il letto non posso farlo da solo” F: “ti mando maria teresa. MARIA TERESAAAA” T: “io stasera lo nomino, giuro su d… - amati_89 : RT @tpwkaIways: Ciao a tutti sono Giacomo Urtis e sono l’uomo più invidiato d’Italia perché nell’ultima ora ho fatto un massaggio a Tommaso… - ele12345678999 : RT @e_lll_ee: Amori?? Che avrei amato tanto Tommaso in questo grande fratello lo sapevo, ma mai avrei immaginato di amare anche Francesco Op… -