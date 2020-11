Foggia, tutto pronto per il funerale: finale a sorpresa (Di martedì 24 novembre 2020) Foggia, tutto pronto per il funerale di un 86enne ammalato di Covid. Ma la verità che arriva dall’ospedale è un’altra Non è un a caso di malasanità, quello del signor Fernando, ma sicuramente molto nella comunicazione non ha funzionato. Ricoverato al Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia, l’86enne era da giorni in gravi condizioni a causa del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020)per ildi un 86enne ammalato di Covid. Ma la verità che arriva dall’ospedale è un’altra Non è un a caso di malasanità, quello del signor Fernando, ma sicuramente molto nella comunicazione non ha funzionato. Ricoverato al Policlinico ‘Riuniti’ di, l’86enne era da giorni in gravi condizioni a causa del L'articolo proviene da Inews.it.

mbeccantini : #conte #vacanzesullaneve 'non ce le possiamo permettere'...ma che ne sa di neve #Conte invece si alle messe di Nata… - SataNilus : RT @immediatonet: Dal Riuniti di Foggia comunicano la morte per Covid di un paziente, ma è vivo. La famiglia: “Avevamo già predisposto tutt… - FabioCasalucci : @utzi_26 @ElevenSportsIT Diciamo che il pensiero comune sembra essere:'Il ragazzo si farà, perchè le spalle larghe… - immediatonet : Dal Riuniti di Foggia comunicano la morte per Covid di un paziente, ma è vivo. La famiglia: “Avevamo già predispost… - MayPinkFlower : @lttltrtl1 Oddio io ti capisco quando m'incazzo diventa tutto arabo, pensa il dialetto della provincia di Foggia e… -