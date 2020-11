Foggia, storia grottesca di una morte annunciata (Di lunedì 23 novembre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un anziano di Foggia, ammalato di Covid, viene dato per morto. I familiari preparano il funerale, ma l’uomo é ancora L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di lunedì 23 novembre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un anziano di, ammalato di Covid, viene dato per morto. I familiari preparano il funerale, ma l’uomo é ancora L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Da Foggia, una vicenda gravissima che lascia senza parole. È la storia di un anziano ricoverato per Covid e dei suoi figli a cui, la notte dello scorso 19 novembre, il Policlinico Riuniti ha ...

Per il congiunto dato per morto quando invece era vivo, la famiglia presenta esposto

La notizia era stata comunicata dal pronto soccorso dell’ospedale di Foggia, dove l’anziano era stato ricoverato per Covid ...

