Foggia | preparano il funerale ma il parente è vivo | rabbia contro l’ospedale

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Assurda vicenda quella che arriva dalno, dove una famiglia ha vissuto un vero e proprio incubo. Un uomo di 86 anni positivo al Covid viene dato per morto eavvisa così i familiari. Questi, iniziano a preparare ildell’uomo. Qualche ora dopo, la smentita che getta nella confusione la famiglia dell’uomo, che avrebbe presentato un espostostesso. Positivo al Covid e grave, ma viene dichiarato morto La pressione sul sistema ospedaliero e le strutture associate, è enorme. La si avverte non solo nei numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia, ma anche dai racconti di cronaca che la certificano, come quello riportato dalle fonti locali di. La vicenda inizia qualche settimane fa, quando l’86enne Fernando viene trovato positivo al ...