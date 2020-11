Fiorentina, Ribery ok: nessuna lesione alla coscia (Di lunedì 23 novembre 2020) FIRENZE - Il giorno dopo la brutta sconfitta casalinga con il Benevento per la Fiorentina c'era anche l'ansia per le condizioni di Franck Ribery , uscito sul finire del primo tempo per un problema ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) FIRENZE - Il giorno dopo la brutta sconfitta casalinga con il Benevento per lac'era anche l'ansia per le condizioni di Franck, uscito sul finire del primo tempo per un problema ...

