Fiorentina, infortuni Ribery e Bonaventura: l'esito degli esami

La Fiorentina ha comunicato l'esito degli esami a cui si sono sottoposti gli infortunati Franck Ribery e Giacomo Bonaventura.

«ACF Fiorentina comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Giacomo Bonaventura, ...

