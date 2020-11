Fiorentina: escluse lesioni per Ribery, Bonaventura da valutare per Udine (Di lunedì 23 novembre 2020) “Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra“. Attraverso un comunicato la Fiorentina ha reso note le condizioni fisiche di Franck Ribery, infortunatosi nella sconfitta casalinga di domenica contro il Benevento. “Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni” si apprende dalla viola. Per Giacomo Bonaventura, invece, “l’esame clinico ha escluso problematiche significative a carico della caviglia destra e nelle prossime ore si potrà valutare la sua eventuale disponibilità per la trasferta di Udine“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il calciatore Francknella giornata odierna hanno esclusoa carico dei flessori della coscia destra“. Attraverso un comunicato laha reso note le condizioni fisiche di Franck, infortunatosi nella sconfitta casalinga di domenica contro il Benevento. “Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni” si apprende dalla viola. Per Giacomo, invece, “l’esame clinico ha escluso problematiche significative a carico della caviglia destra e nelle prossime ore si potràla sua eventuale disponibilità per la trasferta di“. SportFace.

zazoomblog : Fiorentina: escluse lesioni per Ribery Bonaventura da valutare per Udine - #Fiorentina: #escluse #lesioni #Ribery - sportface2016 : #Fiorentina | Escluse lesioni per #Ribery, #Bonaventura da valutare per Udine - TuttoFanta : ??Report #FIORENTINA: ?Escluse lesioni ai flessori della coscia destra per #Ribery. Il calciatore sarà rivalutato ne… - Fiorentina_ole : RT @giannattasius: Per @FranckRibery (com'era noto) escluse lesioni ma resta in forse per la gara con l'@acmilan. #Bonaventura a San Siro c… - Fiorentinanews : Accertamenti per #Ribery: Escluse lesioni, ma dovrà essere rivalutato. #Bonaventura, si punta al recupero già per U… -