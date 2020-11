Fiorentina, Borja Valero suona la carica: “Unica ricetta è lavorare e testa bassa” (Di lunedì 23 novembre 2020) Momento molto difficile per la Fiorentina, che alla prima di Prandelli dopo il ritorno in panchina è stata sconfitta dal Benevento per 1-0. A suonare la carica arriva anche Borja Valero, che su Twitter sottolinea come non ci sia “niente da festeggiare” per il traguardo delle 250 presenze in Serie A raggiunto ieri. “L’unica ricetta è lavorare sodo con la testa bassa” scrive l’ex Inter, chiamato a guidare i compagni più giovani in questo periodo davvero complicato per i viola. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Momento molto difficile per la, che alla prima di Prandelli dopo il ritorno in panchina è stata sconfitta dal Benevento per 1-0. Are laarriva anche, che su Twitter sottolinea come non ci sia “niente da festeggiare” per il traguardo delle 250 presenze in Serie A raggiunto ieri. “L’unicasodo con lascrive l’ex Inter, chiamato a guidare i compagni più giovani in questo periodo davvero complicato per i viola. SportFace.

CsSoldi : @borjavalero20 @acffiorentina @Inter @SerieA #Borja dopo 8 anni a grandi livelli non te lo.meritavi di tornare in u… - DaveMcFly23 : Borja uomo vero. Speriamo ancora calciatore. #borjavalero #fiorentina #prandelli - sportli26181512 : Borja, la Viola ti celebra le 250 presenze in A sui social!: Borja, la Viola ti celebra le 250 presenze in A sui so… - Fiorentinanews : #BorjaValero duro: '250 presenze bel traguardo ma c'è poco da festeggiare. Testa bassa, bocca chiusa e lavorare sod… - Fiorentinanews : #BorjaValero fa 250 presenze in Serie A. Ma quante cose sono cambiate da quella prima volta in maglia viola… -