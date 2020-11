Fiorella Mannoia e Bungaro interpretano Il Cielo e? Di Tutti, la poesia di Rodari (Di lunedì 23 novembre 2020) Ungaro oggi è uno dei più quotati cantautori e compositore nel panorama italiano. Ha appena pubblicato un brano cantato insieme a Fiorella Mannoia, una composizione che prende spunto da una poesia di Gianni Rodari, anche in occasione del centenario della sua nascita. Conosco Bungaro da quando era un ragazzino e partecipò al mio tour Be Bop a Lula sotto la Tenda del 1990, pensato insieme a Gianni Morandi. Coinvolgemmo artisti emergenti, tra cui anche Tiromancino, Valentina Gautier, Giovanni Nuti, Dario Gay etc. Poi lui ebbe successo a Sanremo nel 1991 insieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella con la canzone “E noi qui”. A Sanremo nel 2004 presentò anche una delle sue canzoni più belle: “Guardastelle”. Da tempo Bungaro collabora con Fiorella ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Ungaro oggi è uno dei più quotati cantautori e compositore nel panorama italiano. Ha appena pubblicato un brano cantato insieme a, una composizione che prende spunto da unadi Gianni, anche in occasione del centenario della sua nascita. Conoscoda quando era un ragazzino e partecipò al mio tour Be Bop a Lula sotto la Tenda del 1990, pensato insieme a Gianni Morandi. Coinvolgemmo artisti emergenti, tra cui anche Tiromancino, Valentina Gautier, Giovanni Nuti, Dario Gay etc. Poi lui ebbe successo a Sanremo nel 1991 insieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella con la canzone “E noi qui”. A Sanremo nel 2004 presentò anche una delle sue canzoni più belle: “Guardastelle”. Da tempocollabora con...

