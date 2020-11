Finisce l'alcol e bevono disinfettante anti covid: 7 morti dopo una festa in Russia (Di lunedì 23 novembre 2020) Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto una soluzione idroalcolica per disinfettare le mani, di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da coronavirus. Lo riportano i media locali. Il gruppo aveva deciso di consumare il liquido antisettico, composto al 69% da metanolo, dopo aver terminato gli alcolici durante una festa.La vicenda è avvenuta giovedì scorso nel distretto di Tattinskij, nella Jacuzia. Una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sono morti ancora prima che arrivassero i soccorsi aerei inviati da Yakutsk, la capitale della regione. Altri tre uomini - dell’età di 28, 32 e 69 anni - sono deceduti in ospedale nella giornata di venerdì e una settima persona è morta oggi. Altre due persone sono in coma e si trovano in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Sette persone sono morte inaver bevuto una soluzione idroica per disinfettare le mani, di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da coronavirus. Lo riportano i media locali. Il gruppo aveva deciso di consumare il liquidosettico, composto al 69% da metanolo,aver terminato gliici durante una.La vicenda è avvenuta giovedì scorso nel distretto di Tattinskij, nella Jacuzia. Una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sonoancora prima che arrivassero i soccorsi aerei inviati da Yakutsk, la capitale della regione. Altri tre uomini - dell’età di 28, 32 e 69 anni - sono deceduti in ospedale nella giornata di venerdì e una settima persona è morta oggi. Altre due persone sono in coma e si trovano in ...

