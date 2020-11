Finisce l’alcol alla festa e bevono igienizzante per le mani: 7 morti in Russia (Di lunedì 23 novembre 2020) . Dramma in Russia, dove 7 persone sono morte e altre due sono in coma dopo aver bevuto del liquido igienizzante per le mani al posto dell’alcol, che era finito ad una festa. La sostanza in questione era composta al 65% da metanolo, altamente tossico se ingerito. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta penale. Erano rimasti a corto di alcol durante una festa, così hanno deciso di bere del liquido igienizzante per le mani che hanno trovato in casa che li ha avvelenati. Tragedia in Russia, dove sette persone sono morte e altre due sono in coma dopo che giovedì scorso si erano riunite per trascorrere qualche ora insieme nel villaggio di Tomtor nel distretto di Tattinsky della regione più grande del paese, la Yakutia. Ma quella che ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 23 novembre 2020) . Dramma in, dove 7 persone sono morte e altre due sono in coma dopo aver bevuto del liquidoper leal posto del, che era finito ad una. La sostanza in questione era composta al 65% da metanolo, altamente tossico se ingerito. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta penale. Erano rimasti a corto di alcol durante una, così hanno deciso di bere del liquidoper leche hanno trovato in casa che li ha avvelenati. Tragedia in, dove sette persone sono morte e altre due sono in coma dopo che giovedì scorso si erano riunite per trascorrere qualche ora insieme nel villaggio di Tomtor nel distretto di Tattinsky della regione più grande del paese, la Yakutia. Ma quella che ...

