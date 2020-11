Finalmente Vitality | successo nell’IEM Beijing -Haidian | in finale rimontata Natus Vincere 3-2

Leggi su esports247

(Di lunedì 23 novembre 2020) Buona la… quinta. Dopo essere uscita sconfitta per ben quattro volte consecutive in altrettante finali,è riuscitaa togliersi una soddisfazione. Il team francese di esports ha battutocon il punteggio di 3-2 nella finalissima dell’IEM, conquistando così il primo titolo dell’anno. E dire che ad un certo punto sembrava proprio chefosse destinata a perdere di nuovo. Aleksandr “?s1mple?” Kostyliev ha seminato letteralmente il panico nelle prime due mappe, scatenando la frustrazione del coach di, Rémy “?XTQZZZ?” Quoniam, e di Dan “?apEX?” Madesclaire, il giocatore più rappresentativo del team transalpino Ma all’improvviso, come per magia,si sveglia dal torpore ...