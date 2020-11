FIFA 21: Ibrahimovic tuona su twitter “Chi ha concesso i miei diritti a EA Sports?” (Di lunedì 23 novembre 2020) L’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic, tramite il profilo twitter ufficiale, ha da poco pubblicato un cinguettio a dir poco polemico per chiedere informazioni sull’utilizzo del suo nome e della sua immagine nel roster ufficiale della serie FIFA. Zlatan si è rivolto sia alla FIFA che all’associazione FIFPRO per chiedere delucidazioni in tal senso. L’attaccante di Malmoe ha dichiarato di non essere un membro della FIFAPRO e di non aver mai permesso alla FIFA di utilizzare i suoi diritti d’immagine. Con un secondo tweet ha affermato che qualcuno sta lucrando da anni con il suo nome e la sua immagine ed è arrivato il momento di indagare. L’ego di Ibrahimovic è ben noto a tutti e probabilmente all’ex attaccante della nazionale svedese ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 23 novembre 2020) L’attaccante svedese del Milan Zlatan, tramite il profiloufficiale, ha da poco pubblicato un cinguettio a dir poco polemico per chiedere informazioni sull’utilizzo del suo nome e della sua immagine nel roster ufficiale della serie. Zlatan si è rivolto sia allache all’associazione FIFPRO per chiedere delucidazioni in tal senso. L’attaccante di Malmoe ha dichiarato di non essere un membro dellaPRO e di non aver mai permesso alladi utilizzare i suoid’immagine. Con un secondo tweet ha affermato che qualcuno sta lucrando da anni con il suo nome e la sua immagine ed è arrivato il momento di indagare. L’ego diè ben noto a tutti e probabilmente all’ex attaccante della nazionale svedese ...

