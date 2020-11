Festività senza zone rosse ma il Natale richiederà misure ad hoc. Conte: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile”. E’ quanto ha detto a Otto e mezzo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sullo spostamento tra regioni a, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più. Tuttavia, il periodo natalizio richiedead hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lopermettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile”. E’ quanto ha detto a Otto e mezzo il presidente del Consiglio, Giuseppeneve. Anche per gli impianti da sci – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno allenave è ...

