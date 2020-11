Festival Dottrina Sociale, tre giorni su benessere famiglia (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Giunge alla decima edizione il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Segni Nuovi quale luogo di confronto tra cattolici impegnati nel lavoro, nel Sociale e in responsabilita’ pubbliche per ritrovarsi, riconoscersi, condividere timori, idee, speranze e azioni facendosi ispirare l’uno dall’altro. Un’edizione speciale che per la prima volta si svolge in versione diffusa, oltre a Verona, sede storica, in 20 citta’ italiane, ma anche la prima senza il suo storico fondatore, monsignor Adriano Vincenzi, venuto a mancare prematuramente poco meno di un anno fa. ‘RomaXFestivalDSC 2020 – Memoria del Futuro – benessere della famiglia e complessita’ urbana’ e’ il tema dell’edizione romana che si svolge da oggi al 25 novembre, una tre ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Giunge alla decima edizione ildelladella Chiesa promosso dalla Fondazione Segni Nuovi quale luogo di confronto tra cattolici impegnati nel lavoro, nele in responsabilita’ pubbliche per ritrovarsi, riconoscersi, condividere timori, idee, speranze e azioni facendosi ispirare l’uno dall’altro. Un’edizione speciale che per la prima volta si svolge in versione diffusa, oltre a Verona, sede storica, in 20 citta’ italiane, ma anche la prima senza il suo storico fondatore, monsignor Adriano Vincenzi, venuto a mancare prematuramente poco meno di un anno fa. ‘RomaXDSC 2020 – Memoria del Futuro –dellae complessita’ urbana’ e’ il tema dell’edizione romana che si svolge da oggi al 25 novembre, una tre ...

