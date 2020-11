Festa anti Covid organizzata in casa: la furia dei vicini (Di lunedì 23 novembre 2020) La notizia arriva da Bologna dove un gruppo di studenti Erasmus ha organizzato una Festa all’interno di un appartamento. La furia del vicini che hanno allertato le forze dell’ordine. Bologna,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 23 novembre 2020) La notizia arriva da Bologna dove un gruppo di studenti Erasmus ha organizzato unaall’interno di un appartamento. Ladelche hanno allertato le forze dell’ordine. Bologna,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Polizia (Fonte GettyImages) Bologna, studenti organizzano festa anti Covid – Era successo un fatto analogo durante l’ultima notte di Halloween a Torino, si è ripetuto a Bologna in una delle sere ...

