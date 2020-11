Ferencvaros, Rebrov: «La Juventus ha tanti leader, tutti top player» (Di lunedì 23 novembre 2020) Vigilia di Ferencvaros-Juventus, match di Champions League: le parole in conferenza stampa di Rebrov Serhij Rebrov ha parlato nella sala stampa dell’Allianz Stadium alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. Le parole in conferenza del tecnico del Ferencvaros: «Una squadra come la Juve ha tanti leader, sono tutti dei top player». Rebrov prosegue: «L’altra volta hanno segnato Morata e Dybala, non possiamo concentrarci su un unico calciatore. Dobbiamo scendere in campo e giocare a calcio. Faremo del nostro meglio per rendere orgogliosa la gente del nostro Paese, superando le paure». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JuventusNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Vigilia di, match di Champions League: le parole in conferenza stampa diSerhijha parlato nella sala stampa dell’Allianz Stadium alla vigilia del match di Champions League contro la. Le parole in conferenza del tecnico del: «Una squadra come la Juve ha, sonodei top».prosegue: «L’altra volta hanno segnato Morata e Dybala, non possiamo concentrarci su un unico calciatore. Dobbiamo scendere in campo e giocare a calcio. Faremo del nostro meglio per rendere orgogliosa la gente del nostro Paese, superando le paure». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Qui ??Allianz Stadium! Inizia in questo momento la conferenza stampa del @Fradi_HU Microfoni a Rebrov e Isael ?? LI… - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: Qui ??Allianz Stadium! Inizia in questo momento la conferenza stampa del @Fradi_HU Microfoni a Rebrov e Isael ?? LIVE su @J… - StefaniaStefyss : RT @juventusfc: Qui ??Allianz Stadium! Inizia in questo momento la conferenza stampa del @Fradi_HU Microfoni a Rebrov e Isael ?? LIVE su @J… - enzono16 : RT @juventusfc: Qui ??Allianz Stadium! Inizia in questo momento la conferenza stampa del @Fradi_HU Microfoni a Rebrov e Isael ?? LIVE su @J… - vany_vero_89 : RT @juventusfc: Qui ??Allianz Stadium! Inizia in questo momento la conferenza stampa del @Fradi_HU Microfoni a Rebrov e Isael ?? LIVE su @J… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferencvaros Rebrov Juventus-Ferencvaros, Rebrov: “Non temiamo solo Ronaldo, faremo del nostro meglio”

“Nel momento in cui si gioca a questo livello c’è una sorta di timore contro una squadra con giocatori forti. Non sappiamo cosa succederà ma vogliamo fare del nostro meglio per rappresentare il nostro ...

Szczesny sicuro: «Bisogna crescere, ma soprattuto vincere partite»

Vigilia di Champions League per la Juve. Allo Stadium arriva il Ferencvaros. Ecco i pensieri di Szczesny in vista del match.

“Nel momento in cui si gioca a questo livello c’è una sorta di timore contro una squadra con giocatori forti. Non sappiamo cosa succederà ma vogliamo fare del nostro meglio per rappresentare il nostro ...Vigilia di Champions League per la Juve. Allo Stadium arriva il Ferencvaros. Ecco i pensieri di Szczesny in vista del match.