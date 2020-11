Fedriga: Tamponi a Claut, Castelnuovo del Friuli, Dolegna del Collio, Sutrio, Socchieve, Paularo (Di lunedì 23 novembre 2020) Tamponi per tutti nei 6 comuni: Claut, Castelnuovo del Friuli, Dolegna del Collio, Sutrio, Socchieve e Paularo. “Abbiamo fatto questa scelta perché nelle aree a maggior incidenza è utile individuare tutti i positivi e provvedere nel più breve tempo possibile alla messa in isolamento dei contagiati.” “Non ci fermeremo a questi Comuni: a Claut, ad esempio, estenderemo il test a Cimolais e Andreis. Ci interessa scovare i positivi per tutelare il resto della popolazione. A Sappada abbiamo inaugurato questo metodo. Lo screening non deve essere un liberi tutti per chi è negativo, i comportamenti di rigore sono indispensabili. La principale fonte di contagio resta il nucleo familiare, il posto di lavoro e la scuola, che ha ... Leggi su udine20 (Di lunedì 23 novembre 2020)per tutti nei 6 comuni:deldel. “Abbiamo fatto questa scelta perché nelle aree a maggior incidenza è utile individuare tutti i positivi e provvedere nel più breve tempo possibile alla messa in isolamento dei contagiati.” “Non ci fermeremo a questi Comuni: a, ad esempio, estenderemo il test a Cimolais e Andreis. Ci interessa scovare i positivi per tutelare il resto della popolazione. A Sappada abbiamo inaugurato questo metodo. Lo screening non deve essere un liberi tutti per chi è negativo, i comportamenti di rigore sono indispensabili. La principale fonte di contagio resta il nucleo familiare, il posto di lavoro e la scuola, che ha ...

