Febo | ‘Hai Loviù’ il nuovo singolo

Uscirà il prossimo 4 dicembre in programmazione radiofonica nei digital store e piattaforme streaming "Hai Loviù" il nuovo singolo di Febo brano che anticipa il prossimo lavoro discografico che arriverà il prossimo 8 gennaio 2021. Febo, all'anagrafe Andrea Febo chiude il 2020 con altri riconoscimenti: il 20 novembre è uscito il featuring con Fabrizio Moro nel brano "L'Illusione (sempre w l'amore)", contenuto nella raccolta del cantautore romano "Canzoni d'amore nascoste". All'interno, uno degli inediti "Voglio stare con te", porta ancora una volta la firma di Moro e Febo. Riguardo al nuovo singolo "Hai Loviù" ne parla così l'artista: "Questa canzone è esattamente il racconto che mi ha fatto un amico, durante una cena – Racconta l'instabilità ...

