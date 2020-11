Fca Heritage | la forza della tradizione Spente le prime cinque candeline

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Compie i suoi primianni di vita FCA, il dipartimento del Gruppo italoamericano che, attraverso servizi dedicati e attività divulgative e culturali, è dedito alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. In questo primo lustro di attività di FCAsono state strette collaborazioni coi più prestigiosi musei di design e arte nel mondo, tra cui il MoMA di New York, che dal 2017 accoglie nella sua collezione permanente una Fiat 500 serie F (1968), restaurata e donata da FCA. “L’obiettivo per cui nasce FCAè ben riassunto nel suo nome.è una parola che noi italiani usiamo spesso come sinonimo die storia, trascurando che essa contiene anche un’accezione ...