Fast & Furious, Ludacris: "Non sono affatto dispiaciuto che il franchise finisca" (Di lunedì 23 novembre 2020) Ludacris ha ammesso di non essere dispiaciuto all'idea che il franchise Fast & Furious si concluderà con gli ultimi due film. Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo al cinema di Fast And Furious 9, la cui uscita è slittata al 2021, la star Ludacris ammette di non essere affatto triste per la fine del franchise, che si concluderà tra due capitoli. Nel corso di un'intervista a Dealine, Ludacris Bridges, interprete del meccanico di Miami Tej Parker fin dal 2 Fast 2 Furious, del 2003, ha confessato: "L'hanno appena annunciato, finiremo con i capitoli 10 e 11. Io personalmente, pensavo che avremmo finito con il ??10, ma non sono per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020)ha ammesso di non essereall'idea che ilsi concluderà con gli ultimi due film. Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo al cinema diAnd9, la cui uscita è slittata al 2021, la starammette di non esseretriste per la fine del, che si concluderà tra due capitoli. Nel corso di un'intervista a Dealine,Bridges, interprete del meccanico di Miami Tej Parker fin dal 2, del 2003, ha confessato: "L'hanno appena annunciato, finiremo con i capitoli 10 e 11. Io personalmente, pensavo che avremmo finito con il ??10, ma nonper ...

