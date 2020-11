Farmaci anti Covid | studio ENEA su Frontiers in Pharmacology

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Individuati in alcunigià in uso nella pratica clinica proprietà che contrastano i meccanismi cellulari e molecolari dell’infezione da virus Sars-CoV-2 e la progressione della malattia-19. È quanto emerge da uno, realizzato in collaborazione con le Università di Urbino e Singapore. La ricerca realizzata con il Big Data approach, ovvero utilizzando piattaforme computazionali che raccolgono una grande mole di informazioni, è stata pubblicata sulla piattaforma “Research Square” e a breve apparirà anche sulla rivista internazionale peer-reviewed “in”. Lo– spiegain una nota – è stato ispirato al “repurposing”, ossia riqualificazione e prende in considerazione ...