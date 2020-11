Farmaceutica | Bms | 50 nuove molecole per vincere sfida medicina di precisione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Più di 50in sviluppo in aree terapeutiche che spaziano dall'oncologia all'ematologia fino alle neuroscienze. Oltre 9 miliardi di dollari investiti in ricerca nel 2020 a livello globale. In corso più di 120 studi in Italia, in oltre 350 centri, con più di 4.500 pazienti che partecipano alle sperimentazioni. Ricerca, innovazione e responsabilità sociale sono i cardini su cui la nuova Bristol Myers Squibb fonda il proprio impegno, illustrati oggi in una conferenza stampa virtuale. Un impegno che, a un anno dall'acquisizione di Celgene, Bristol Myers Squibb consolida a favore dei pazienti e dei cittadini, con iniziative concrete per la comunità anche durante la pandemia: dal supporto del personale sanitario e delle strutture ospedaliere regionali, al sostegno della Croce Rossa fino all'attivazione di programmi di consegna dei ...