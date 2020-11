«Famoso», l'album record di Sfera Ebbasta sviscerato canzone per canzone (Di lunedì 23 novembre 2020) Il successo di Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta è perfetto a rappresentare il momento in cui si comprende esattamente di essere pronti a spiccare il volo, a compiere il salto rinunciando all'apnea del passato e inspirando presente e futuro a pieni polmoni. Sfera Ebbasta aveva già raccontato questo stato d0animo (e di grazia) nel documentario Amazon Prime Famoso e ora lo ribadisce con il nuovo omonimo album. Ha imparato a nuotare nel successo e ora racconta quella linea tra mare e cielo, quell'orizzonte nuovo che sancisce il confine tra irrisolto e maturità. L'artista lo ha condensato bene in uno degli album più potenti di questo 2020: Famoso, appunto. Il record immediato di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Il successo di, il nuovodiè perfetto a rappresentare il momento in cui si comprende esattamente di essere pronti a spiccare il volo, a compiere il salto rinunciando all'apnea del passato e inspirando presente e futuro a pieni polmoni.aveva già raccontato questo stato d0animo (e di grazia) nel documentario Amazon Primee ora lo ribadisce con il nuovo omonimo. Ha imparato a nuotare nel successo e ora racconta quella linea tra mare e cielo, quell'orizzonte nuovo che sancisce il confine tra irrisolto e maturità. L'artista lo ha condensato bene in uno deglipiù potenti di questo 2020:, appunto. Ilimmediato di ...

ColomboLetizia2 : L’album Famoso de Sfera Ebbasta ???????? - sonomusicgroup : “Famoso”: anno zero per Sfera Ebbasta o per il rap italiano?: Il nuovo album di Sfera Ebbasta doveva esportare il r… - megamodo : FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta è l’album più contemporaneo ed internazionale che la musica italiana abbia… - caffemusicale : Sfera Ebbasta – Famoso - StraNotizie : Sfera Ebbasta da record su Spotify con l'album Famoso -