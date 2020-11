EUR/USD sale: le notizie sui vaccini compensano i timori di recessione UE (Di lunedì 23 novembre 2020) La coppia EUR/USD è aumentata di oltre lo 0,40% poiché i Paesi europei iniziano a pianificare le vaccinazioni di massa per il Covid-19. La coppia è in aumento anche dopo i PMI manifatturieri e servizi lampo misti dall’Unione Europea. EUR/USD sale grazie alle speranze del vaccinoLa vaccinazione Covid sta per iniziare in Europa Nelle ultime settimane, diversi produttori di vaccini Covid hanno fornito risultati positivi sui loro prodotti. Pfizer e BioNTech sono stati i primi a rivelare che il loro vaccino è efficace al 90%. Successivamente hanno aggiornato questa cifra al 95%. In un altro rapporto, Moderna, una società americana ha affermato che il suo vaccino è efficace al 94,5%. E oggi, Oxford e AstraZeneca hanno rivelato che il loro vaccino è efficace al 70%. Sebbene la cifra sia inferiore a quella delle altre società, l’azienda prevede di ... Leggi su invezz (Di lunedì 23 novembre 2020) La coppia EUR/USD è aumentata di oltre lo 0,40% poiché i Paesi europei iniziano a pianificare le vaccinazioni di massa per il Covid-19. La coppia è in aumento anche dopo i PMI manifatturieri e servizi lampo misti dall’Unione Europea. EUR/USDgrazie alle speranze del vaccinoLa vaccinazione Covid sta per iniziare in Europa Nelle ultime settimane, diversi produttori diCovid hanno fornito risultati positivi sui loro prodotti. Pfizer e BioNTech sono stati i primi a rivelare che il loro vaccino è efficace al 90%. Successivamente hanno aggiornato questa cifra al 95%. In un altro rapporto, Moderna, una società americana ha affermato che il suo vaccino è efficace al 94,5%. E oggi, Oxford e AstraZeneca hanno rivelato che il loro vaccino è efficace al 70%. Sebbene la cifra sia inferiore a quella delle altre società, l’azienda prevede di ...

TalkMarkets : #EUR/#USD: Buyers Zero In On 1.1891 Resistance $FXE $UUP - giamaga : RT @icebergfinanza: Dollar index ai minimi di due anni con il cross eur/usd che non si muove lontano dai massimi di qualche settimana fa ..… - abitudinario : RT @icebergfinanza: Dollar index ai minimi di due anni con il cross eur/usd che non si muove lontano dai massimi di qualche settimana fa ..… - ForexOnlineMeIt : S&P500 e Dax 30: rischio ribassi ora. Eur/Usd, quando agire? - icebergfinanza : Dollar index ai minimi di due anni con il cross eur/usd che non si muove lontano dai massimi di qualche settimana f… -

Ultime Notizie dalla rete : EUR USD S&P500 e Dax 30: rischio ribassi ora. Eur/Usd, quando agire? Trend-online.com S&P500 e Dax 30: rischio ribassi ora. Eur/Usd, quando agire?

L'S&P500 e il Dax 30 potrebbe andare incontro a vendite più consistenti, da sfruttare per aprire nuove posizioni long. L'analisi di Antonio Zedda.

Piazza Affari apre in rialzo la prima seduta della settimana

L'euro/usd e' stata leggermente piu' forte e "continuera' a consolidarsi intorno a 1,1800, ignorando il ritardo nel via libera definitivo al Recovery Fund del'Ue", ha affermato la Commonwealth Bank of ...

L'S&P500 e il Dax 30 potrebbe andare incontro a vendite più consistenti, da sfruttare per aprire nuove posizioni long. L'analisi di Antonio Zedda.L'euro/usd e' stata leggermente piu' forte e "continuera' a consolidarsi intorno a 1,1800, ignorando il ritardo nel via libera definitivo al Recovery Fund del'Ue", ha affermato la Commonwealth Bank of ...