Eunavfor Med Irini | al via forum su sfide macroeconomiche nel Mediterraneo

PaolaCasoliBlog : EunavforMed, Irini: il 9° SHADE MED, un forum sul #Mediterraneo allargato il 26 e 27 novembre - @ItalianNavy… - PaolaCasoliBlog : @EUNAVFOR_MED Op #Irini: il COM #FabioAgostini a Tripoli incontra Al Sarraj e i ministri del Governo di unità nazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Eunavfor Med

Consul Press | Agenzia di informazione

Condividi questo articolo:Roma, 23 nov. (Labitalia) – Dal 26 al 27 novembre 2020 Eunavfor med Irini, in video-teleconferenza, ospiterà la nona edizione della conferenza Shade med-shared awareness and ...Dal 26 al 27 novembre l'operazione Eunavfor Med Irini ospiterà la nona edizione della Conferenza Shade Med - "Shared Awareness and ...