Etiopia: proseguono lavori per la diga sul Nilo (Di lunedì 23 novembre 2020) In Etiopia vanno avanti i lavori per la diga sul Nilo. L’ambasciatrice Hirut: “La crisi in Tigray non fermerà la costruzione” Garantire risorse idriche indispensabili per una popolazione in forte crescita, che entro il 2050 potrebbe essere quasi raddoppiata toccando quota 200 milioni di abitanti: questo, secondo Yohannes Gebretsadik, esperto e negoziatore del governo di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Invanno avanti iper lasul. L’ambasciatrice Hirut: “La crisi in Tigray non fermerà la costruzione” Garantire risorse idriche indispensabili per una popolazione in forte crescita, che entro il 2050 potrebbe essere quasi raddoppiata toccando quota 200 milioni di abitanti: questo, secondo Yohannes Gebretsadik, esperto e negoziatore del governo di… L'articolo Corriere Nazionale.

laboescapes : RT @CVM_AN: Missili hanno raggiunto la città di Bahir Dar in #Etiopia apparentemente senza provocare danni. Esplosioni sono state confermat… - CVM_AN : Missili hanno raggiunto la città di Bahir Dar in #Etiopia apparentemente senza provocare danni. Esplosioni sono sta… - doctorsimon2 : RT @M_RSezione: Conflitto in Etiopia, appello JRS: garantire aiuti umanitari nella regione del Tigray - C’è il rischio che “se i combattime… - ChiaraLiati : RT @M_RSezione: Conflitto in Etiopia, appello JRS: garantire aiuti umanitari nella regione del Tigray - C’è il rischio che “se i combattime… - M_RSezione : Conflitto in Etiopia, appello JRS: garantire aiuti umanitari nella regione del Tigray - C’è il rischio che “se i co… -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia proseguono Etiopia: proseguono lavori per la diga sul Nilo Corriere Nazionale Etiopia: conflitto nel Tigrè, esercito conquista la città di Idaga Hamus

L'esercito etiope prosegue la sua avanzata verso la capitale regionale dopo l'annuncio, arrivato ieri, della conquista della città di Adigrat, la seconda per dimensioni nella regione del Tigré. (Res) ...

Etiopia: conflitto nel Tigrè, premier dà ai combattenti 72 ore per arrendersi

Il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha dato ai combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigré (Tplf) 72 ore di tempo per ...

L'esercito etiope prosegue la sua avanzata verso la capitale regionale dopo l'annuncio, arrivato ieri, della conquista della città di Adigrat, la seconda per dimensioni nella regione del Tigré. (Res) ...Il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha dato ai combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigré (Tplf) 72 ore di tempo per ...