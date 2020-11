“Era ora, che bello!”. Notizia bomba per Ilary Blasi e Francesco Totti. La famiglia si allarga (Di lunedì 23 novembre 2020) Su di leisono circolate notizie positive in questi giorni, con la conferma ormai quasi ufficiale della sua conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’. Lo scorso mercoledì ha condiviso delle Storie tra cui un bel tramonto e il programma della serata: vedere in tv Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto?”. “Mercoledì top”, la didascalia. Alla stessa ora ma su Canale 5 c’era l’amica Michelle Hunziker con “All together now”… E in molti si sono chiesti se ci siano problemi tra le due. Non si sa ovviamente molto di più, ma i dubbi degli utenti non sono stati pochi e chissà se tra un po’ di tempo non uscirà fuori qualcos’altro. Stiamo parlando di Ilary Blasi, che in queste ore ha avuto un’altra Notizia bellissima sia per lei stessa che per suo marito Francesco Totti. Un annuncio davvero molto suggestivo, che avrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Su di leisono circolate notizie positive in questi giorni, con la conferma ormai quasi ufficiale della sua conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’. Lo scorso mercoledì ha condiviso delle Storie tra cui un bel tramonto e il programma della serata: vedere in tv Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto?”. “Mercoledì top”, la didascalia. Alla stessa ora ma su Canale 5 c’era l’amica Michelle Hunziker con “All together now”… E in molti si sono chiesti se ci siano problemi tra le due. Non si sa ovviamente molto di più, ma i dubbi degli utenti non sono stati pochi e chissà se tra un po’ di tempo non uscirà fuori qualcos’altro. Stiamo parlando di, che in queste ore ha avuto un’altrabellissima sia per lei stessa che per suo marito. Un annuncio davvero molto suggestivo, che avrà ...

RobertoBurioni : Oggi solo 10 pazienti entrati in terapia intensiva. La figura è del 10 agosto quando medici, giornalisti, economist… - ZZiliani : Ecco, ora che l’ex arbitro ci ha garantito che “Cragno è già in tuffo” e quindi “c’è zero da discutere”, siamo tutt… - borghi_claudio : @DivirgilioC Era già prevista l'estensione fino a 100k di fatturato del forfait 15% per ora fino a 65k... Stoppata dai giallorossi - sapphicmailin : la mia vita era bella con lucas e eliott ora fa cagare chissà perchè - kimmanuela : comunque io ci sono rimasta male che non hanno ancora parlato di BE al tg1 ???????? la band d'oro del pop coreano non h… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era ora Se il coronavirus «è nell’aria» dobbiamo continuare a disinfettare le superfici? Corriere della Sera