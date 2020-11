(Di lunedì 23 novembre 2020) CHIAVARI - Il pareggio dell'contro l' Ascoli di ieri pomeriggio (1-1, in gol Mancosu e Sabiri ) ha spinto i dirigenti biancocelesti a esonerare ilBruno, che lascia la Liguria ...

sportli26181512 : Entella, addio Tedino: il tecnico è stato esonerato: I liguri sono terzultimi in classifica con soli 5 punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Entella addio

La Virtus Entella, prossimo avversario del Toro in Coppa Italia, ha esonerato il tecnico Bruno Tedino: il comunicato della società ...Calciomercato, in Serie B prossimo il cambio di panchina per la Virtus Entella: le ULTIME di SerieBnews.com. Pallone Serie B (getty images) Il trend negativo di questo inizio stag ...