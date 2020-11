Ente Idrico Campano, Mascolo: “Un nuovo patto tra istituzioni e cittadini” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti«Le istituzioni pubbliche devono svolgere in maniera ancora più puntuale la loro funzione stringendo un nuovo patto con i cittadini che in questa fase sono impauriti per gli effetti della pandemia non solo sulla salute, ma anche sull’economia e quindi sulla stessa sopravvivenza. La parola d’ordine deve essere ‘parsimonia’ e deve guidare l’azione di chi ha responsabilità di governo». Così il PresidEnte dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo nel corso dell’intervista di questa mattina con Acea per discutere sull’analisi di materialità, ovvero il processo per l’identificazione dei temi di natura economica, di governance, sociale e ambientale più rilevanti per l’azienda e gli stakeholder, che emergono dall’analisi del contesto e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti«Lepubbliche devono svolgere in maniera ancora più puntuale la loro funzione stringendo uncon i cittadini che in questa fase sono impauriti per gli effetti della pandemia non solo sulla salute, ma anche sull’economia e quindi sulla stessa sopravvivenza. La parola d’ordine deve essere ‘parsimonia’ e deve guidare l’azione di chi ha responsabilità di governo». Così il Presiddell’Lucanel corso dell’intervista di questa mattina con Acea per discutere sull’analisi di materialità, ovvero il processo per l’identificazione dei temi di natura economica, di governance, sociale e ambientale più rilevanti per l’azienda e gli stakeholder, che emergono dall’analisi del contesto e ...

RTAlive1 : Ente Idrico Campano, appello della Rete Civica per un voto libero - GazzettaSalerno : Elezioni Ente Idrico Campano: in campo la lista ‘Comuni per l’acqua pubblica’. - ExPartibus : Presidente Ente Idrico Campano su inquinamento del Sarno - -

Ultime Notizie dalla rete : Ente Idrico Ente Idrico Campana , elezioni suppletive, distretto spaccato a meta' Agro24 Notte dei ricercatori, tra miniere, diritti, T-Rex, onde gravitazionali, Covid, energia, meteo e lavoro

Perturbazioni meteo, T-Rex, risorse idriche, microorganismi ... In Italia sono oltre 120 le istituzioni, i partner culturali e gli enti di ricerca coinvolte in oltre duecento iniziative “per la ...

Firenze, tramvia Fortezza-San Marco si parte con la rivoluzione traffico

Tra pochi giorni i saggi voluti dalla soprintendenza nel viale Lavagnini, poi tra il 15 e il 20 dicembre l’inversione del senso di marcia in via Lorenzo ...

Perturbazioni meteo, T-Rex, risorse idriche, microorganismi ... In Italia sono oltre 120 le istituzioni, i partner culturali e gli enti di ricerca coinvolte in oltre duecento iniziative “per la ...Tra pochi giorni i saggi voluti dalla soprintendenza nel viale Lavagnini, poi tra il 15 e il 20 dicembre l’inversione del senso di marcia in via Lorenzo ...