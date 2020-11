Emozionarsi d’arte | incontriamo la passione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Che cos’è la? E’ un stato d’animo caratterizzato da una tendenza affettiva impetuosa, che può impedire il controllo della ragione. Spesso scatenata da un desiderio ardente per qualcuno, e interpretata come amore violento e sensuale. Può essere così forte da inibire la libertà personale, uno stato in cui l’anima è in un certo senso resa passiva, da cui il nome di passioni. La letteratura, il cinema, l’arte, ecc, nel corso della storia, hanno saputo rappresentare questa emozione producendo opere di grande bellezza. La storia dell’arte, ad esempio, è piena di artisti le cui opere altro non sono che la loro personale, passionale e sensuale visione della vita. Ecco come laviene rappresentata e addirittura suscitata negli occhi di chi guarda. Di seguito verranno elencate alcune delle opere più passionali realizzate fino ad ...