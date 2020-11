Emergenza Covid, calano i contagi in Campania (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 2.158 i nuovi contagiati in Campania su 15.739 tamponi effettuati. I casi sono così suddivisi: 1.931 asintomatici e 227 sintomatici. I dati nel consueto bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi sale, così, a 138.431 quello dei tamponi a 1.447.867. Aggregato il numero dei decessi riportato: dal 14 al 22 novembre i morti sono stati 39 e il loro totale dall’inizio della pandemia tocca quota 1.309. Sale di 2.091 unità anche il numero dei guariti: ad oggi sono 33.613. Nel bollettino, aggiornata anche la disponibilità dei posti letto: gli occupati di terapia intensiva sono 201 a fronte di una disponibilità di 656. Per la degenza sono occupati 2.331 posti, la disponibilità (posti letto Covid e offerta privata) ammonta a 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 2.158 i nuoviati insu 15.739 tamponi effettuati. I casi sono così suddivisi: 1.931 asintomatici e 227 sintomatici. I dati nel consueto bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione. Il totale dei positivi sale, così, a 138.431 quello dei tamponi a 1.447.867. Aggregato il numero dei decessi riportato: dal 14 al 22 novembre i morti sono stati 39 e il loro totale dall’inizio della pandemia tocca quota 1.309. Sale di 2.091 unità anche il numero dei guariti: ad oggi sono 33.613. Nel bollettino, aggiornata anche la disponibilità dei posti letto: gli occupati di terapia intensiva sono 201 a fronte di una disponibilità di 656. Per la degenza sono occupati 2.331 posti, la disponibilità (posti lettoe offerta privata) ammonta a 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre L'emergenza sanitaria della seconda ondata di #Covid19 ha travolto anche… - rtl1025 : ?? #AstraZeneca presenterà i dati del vaccino anti-Covid alle autorità regolatorie mondiali per l'approvazione condi… - giorgio_gori : Nel 1980 avevo 20 anni. E quando il 23 novembre il #terremoto devastò l’#Irpinia partii con un gruppo di volontari… - Antonio13869142 : Mi dispiace per la mia #Campania. La mia auto in caso di emergenza è pronta per partire, direzione nord. Ambulanz… - BupaMichele : RT @reportrai3: #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre L'emergenza sanitaria della seconda ondata di #Covid19 ha travolto anche la Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, assegnato dalla Regione un milione e mezzo di euro alle aziende agricole IVG.it Covid oggi: bollettino Coronavirus 23 novembre. A Bologna in calo le terapie intensive

I ricoverati più gravi scendono a 58 (- 2). Due le vittime: si tratta di un uomo di 91 anni e di una donna di 95. Nuovi casi in calo in provincia, ma non nell’Imolese ...

Coronavirus, 22.930 nuovi contagi e 630 morti

ROMA (ITALPRESS) – Scendono ancora i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Sono 22.930 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano ...

I ricoverati più gravi scendono a 58 (- 2). Due le vittime: si tratta di un uomo di 91 anni e di una donna di 95. Nuovi casi in calo in provincia, ma non nell’Imolese ...ROMA (ITALPRESS) – Scendono ancora i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Sono 22.930 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano ...