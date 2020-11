Elisa Isoardi dopo Ballando con le Stelle scappa “E a questo punto cara Milly Carlucci…”: lo sfogo senza freni (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono classificati quarti durante la finale di Ballando con le Stelle. Un podio a dir poco sognato per la coppia più discussa di questa nuova edizione. Purtroppo sfumato nonostante sfide e situazioni difficili da entrambe le parti. Tuttavia, dopo un amaro posto in classifica e la medaglia non apprezzata, la reazione della coppia ha “oscurato” – seppur velatamente – la vittoria di Gilles Rocca insieme alla sua insegnante Lucrezia Lando. dopo un accenno polemico Todaro si sarebbe tolto la medaglia del quarto posto mentre era ancora in diretta. Stessa cosa la Isoardi che avrebbe gettato per terra il “premio” e calpestato con il piede nel backstage, andando via poi frettolosamente. La conduttrice non avrebbe – inoltre – neanche rilasciato ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 23 novembre 2020)e Raimondo Todaro si sono classificati quarti durante la finale dicon le. Un podio a dir poco sognato per la coppia più discussa di questa nuova edizione. Purtroppo sfumato nonostante sfide e situazioni difficili da entrambe le parti. Tuttavia,un amaro posto in classifica e la medaglia non apprezzata, la reazione della coppia ha “oscurato” – seppur velatamente – la vittoria di Gilles Rocca insieme alla sua insegnante Lucrezia Lando.un accenno polemico Todaro si sarebbe tolto la medaglia del quarto posto mentre era ancora in diretta. Stessa cosa lache avrebbe gettato per terra il “premio” e calpestato con il piede nel backstage, andando via poi frettolosamente. La conduttrice non avrebbe – inoltre – neanche rilasciato ...

