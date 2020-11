Elezioni Usa 2020, Biden nominerà Antony Blinken segretario di Stato (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden nominerà Antony Bkinken prossimo segretario di Stato. La scelta sarà ufficializzata domani, martedì 24 novembre, ma è stata già anticipata da Bloomberg News e rilanciata dai media statunitensi. Blinken, 58 anni, è uno dei “fedelissimi” di Biden, di cui è Stato consigliere per oltre vent’anni. Ha iniziato la sua carriera al dipartimento di Stato durante l’amministrazione Clinton. La sua nomina – si legge sul New York Times – servirà a dare stabilità ed esperienza “dopo quattro anni di spavalderia nazionalista dell’amministrazione Trump”. Dal 2015 al 2017 è Stato vicesegretario di Stato quando a capo c’era John Kerry. Gli altri nomi Biden ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente eletto JoeBkinken prossimodi. La scelta sarà ufficializzata domani, martedì 24 novembre, ma è stata già anticipata da Bloomberg News e rilanciata dai media statunitensi., 58 anni, è uno dei “fedelissimi” di, di cui èconsigliere per oltre vent’anni. Ha iniziato la sua carriera al dipartimento didurante l’amministrazione Clinton. La sua nomina – si legge sul New York Times – servirà a dare stabilità ed esperienza “dopo quattro anni di spavalderia nazionalista dell’amministrazione Trump”. Dal 2015 al 2017 èvicediquando a capo c’era John Kerry. Gli altri nomi...

