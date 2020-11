Elena Sofia Ricci è Rita Levi-Montalcini | il 26 novembre il film in tv

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Elena Sofia Ricci è Rita Levi-Montalcini, nell’atteso film per la tv, diretto da Alberto Negrin, in onda il 26 novembre in prima serata su Rai 1. Ad affiancarla Luca Angeletti, nel ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini, Ernesto d’Argenio in quello di Lamberti, Franco Castellano nei panni del Professor Levi, Maurizio Donadoni in quelli del Professor Poli-Richeter e la giovane Elisa Carletti nelle vesti di Elena, una violinista di soli 12 anni che rischia di perdere la vista e che nella narrazione filmica diventa la fiamma che riaccende nella scienziata, ormai alla fine della sua carriera, la voglia di tornare a cimentarsi con il lavoro in laboratorio.