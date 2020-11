«Elegia americana» | cosa devi sapere del nuovo film Netflix

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sta facendo parlare di sédi Ron Howard distribuito su. La pellicola, che schiera due attrici come Glenn Close e Amy Adams tra le interpreti principali, per quanto quasi irriconoscibili dal trucco, non è piaciuta alla critica statunitense.è l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro di memorie del 2016 di J. D. Vance, scritto da Vanessa Taylor, candidata all'Oscar per la sceneggiatura de La forma dell'acqua - The Shape of Water. Il titolo originale del libro è Hillbilly Elegy: il termine «Hillbilly» viene usato per riferirsi alle comunità che vivono nella regione montagnosa e rurale degli Appalachi. Le persone di questa zona vengono considerate dagli “americani medi” come dei provinciali un po' chiusi, rudi ...