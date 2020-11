E’ tempo di ripensare la sanità lombarda. Sala: “Carenze e difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Basta guardare la vicenda dei vaccini antinfluenzali” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Speriamo che i nuovi vaccini ci permettano di uscirne per la prossima estate. Ma da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanità lombarda”. E’ quanto ha detto a Repubblica, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Nelle ultime settimane – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – ho molto limitato la mia critica, perché ci sono momenti in cui è più importante stare vicini alla comunità, tutta. sono però sotto gli occhi di ciascuno le carenze e le difficoltà manifestate dalla sanità, soprattutto territoriale, in questi drammatici mesi in Lombardia. Da ultimo con la vicenda dei vaccini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) “Speriamo che i nuovici permettano di uscirne per la prossima estate. Ma da cittadino lombardo dico che èdila gestione della”. E’ quanto ha detto a Repubblica, il sindaco di Milano, Giuseppe. “Nelle ultime settimane – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – ho molto limitato la mia critica, perché cimomenti in cui è più importante stare vicini alla comunità, tutta.peròglidi ciascuno le carenze e lemanifestate dalla, soprattutto territoriale, in questi drammatici mesi in Lombardia. Da ultimo con ladei...

ZenatiDavide : Sala: sanità lombarda tutta da rifare: “Da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanit… - UmbertoAmedeo : @chetempochefa @AndreaBocelli avrà avuto tempo anche di ripensare alle 'sciocchezze' dette a proposito del Covit? - DaniR64 : @virginiaraggi Da ex ricoverata Già allora (1999) era una struttura in semiabbandono, destinata ai dannati della te… - fondazionedes : Ripensare il tempo e lo spazio, segui l'intervento dal Messico di Marisela Lopez Zaldivar per #PensareIlPresente.… - icathemermaid : @eliscrivecose Scusa ma mi hai fatto ripensare a quando al funerale di mia nonna ho passato il tempo a presentarmi… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo ripensare Sanità: Sala, 'in Lombardia sistema da ripensare' Il Tempo Sala “la sanità in Lombardia è tutta da rifare”

MILANO (ITALPRESS) – “Speriamo che i nuovi vaccini ci permettano di uscirne per la prossima estate. Ma da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanità lombarda”. Così, in ...

Dai medici ai privatiLa sanità lombarda è tutta da rifare, dice Beppe Sala

«Da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanità lombarda» sgancia ancora Sala. La gestione dell’emergenza sanitaria ha infatti evidenziato, secondo il sindaco del ...

MILANO (ITALPRESS) – “Speriamo che i nuovi vaccini ci permettano di uscirne per la prossima estate. Ma da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanità lombarda”. Così, in ...«Da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanità lombarda» sgancia ancora Sala. La gestione dell’emergenza sanitaria ha infatti evidenziato, secondo il sindaco del ...