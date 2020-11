“È già tutto in mano agli avvocati”. Selvaggia Roma, il caos fuori il GF Vip: cosa è successo con la vip (Di lunedì 23 novembre 2020) Una nuova battaglia, che stavolta potrebbe finire in tribunale, è esplosa tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Dopo il recente ingresso bomba nella casa del Grande Fratello Vip l’influencer Romana è sempre al centro dell’attenzione. Anche dall’esterno arrivano messaggi, spesso critiche, da parte di persone che sono entrate in contatto con Selvaggia. Ebbene, a quanto pare, l’ex manager di Pamela Prati avrebbe diffuso degli audio su Instagram che riguardano Selvaggia Roma. L’estetista che dopo la partecipazione a Uomini e Donne aveva fondato un’agenzia, seguendo tra gli altri anche Pamela Prati, finisce di nuovo al centro di un caso con risvolti tutti da decifrare. A rivelarlo è Giulio Borgognoni, manager di Selvaggia Roma, che ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Una nuova batta, che stavolta potrebbe finire in tribunale, è esplosa tra Eliana Michelazzo e. Dopo il recente ingresso bomba nella casa del Grande Fratello Vip l’influencerna è sempre al centro dell’attenzione. Anche dall’esterno arrivano messaggi, spesso critiche, da parte di persone che sono entrate in contatto con. Ebbene, a quanto pare, l’ex manager di Pamela Prati avrebbe diffuso degli audio su Instagram che riguardano. L’estetista che dopo la partecipazione a Uomini e Donne aveva fondato un’agenzia, seguendo tra gli altri anche Pamela Prati, finisce di nuovo al centro di un caso con risvolti tutti da decifrare. A rivelarlo è Giulio Borgognoni, manager di, che ai ...

