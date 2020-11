“È come un paziente in coma”. Choc nel mondo della musica, la pesantissima rivelazione sulla salute della cantante (Di lunedì 23 novembre 2020) “La verità è che sta soffrendo. I suoi medicinali hanno smesso di funzionare e i dottori hanno problemi a trovare la giusta combinazione. Fonti con conoscenza diretta ci hanno riferito che non é facile gestirla. A volte si lamenta e vorrebbe più libertà. Purtroppo la verità è che non riesce a stabilizzare la sua malattia mentale”. “Ci sono tantissimi effetti collaterali che la stanno danneggiando, il marito ha avuto l’affidamento dei due bambini per molto più tempo rispetto a Britney, ed era tutto correlato al suo stato mentale”. E alla luce di tutto questo, che esista un movimento che spinga a favore della sua ‘libertà’ potrebbe diventare controproducente. Il virgolettato è di qualche mese fa a firma del sito di gossip TMZ. Una situazione che descriveva benissimo la situazione della pop star. Continua dopo la foto La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) “La verità è che sta soffrendo. I suoi medicinali hanno smesso di funzionare e i dottori hanno problemi a trovare la giusta combinazione. Fonti con conoscenza diretta ci hanno riferito che non é facile gestirla. A volte si lamenta e vorrebbe più libertà. Purtroppo la verità è che non riesce a stabilizzare la sua malattia mentale”. “Ci sono tantissimi effetti collaterali che la stanno danneggiando, il marito ha avuto l’affidamento dei due bambini per molto più tempo rispetto a Britney, ed era tutto correlato al suo stato mentale”. E alla luce di tutto questo, che esista un movimento che spinga a favoresua ‘libertà’ potrebbe diventare controproducente. Il virgolettato è di qualche mese fa a firma del sito di gossip TMZ. Una situazione che descriveva benissimo la situazionepop star. Continua dopo la foto La ...

graziasteps : @giudiiiiiiiii @manuscod Ma anche se accetto la cura o intervento è responsabilita del paziente, #consensoinformato… - DrPellicer_IVI : RT @iviitalia: Nella giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vogliamo condividere la lettera di una pazient… - Lori_Ted : RT @bettypra: Pozzo profondo paziente come la carta attendo il male d’amore .. sto bevendo il cielo attraverso la sommità della mia testa… - m_guarnieri : @mante Siamo certi che in tutti i paesi i morti per Covid siano calcolati con lo stesso metro? Ad esempio, un pazie… - saponetta15 : “LE FACOLTÀ MENTALI DI BRITNEY SPEARS SONO COME QUELLE DI UN PAZIENTE IN COMA”. emmecappatriste. -

Ultime Notizie dalla rete : come paziente Covid, il professor Bruno: "Io e il Paziente 1? Quasi come padre e figlio" IL GIORNO Ha inizio oggi una serie di Webinar sul trattamento del paziente affetto da polmonite da Covid-19

Ha inizio oggi, lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 una serie di Webinar sul trattamento del paziente affetto da polmonite da Covid-19 organizzato dalle Strutture Covid del Policlin ...

Cirrosi epatica, una patologia da 20 mila decessi l'anno

ROMA- Migliorare l'aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come encefalopatia epatica e ascite, potenziare l'assistenza domiciliare, formare il paziente e il caregiver, rendere sostenibili ...

Ha inizio oggi, lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 una serie di Webinar sul trattamento del paziente affetto da polmonite da Covid-19 organizzato dalle Strutture Covid del Policlin ...ROMA- Migliorare l'aderenza alla terapia, prevenire complicanze gravi come encefalopatia epatica e ascite, potenziare l'assistenza domiciliare, formare il paziente e il caregiver, rendere sostenibili ...