Dpcm Natale: tutte le regole allo studio per Feste anti-Covid (Di lunedì 23 novembre 2020) Con un’autocertificazione il Dpcm Natale permetterà ai familiari in Regioni diverse di ricongiungersi, coprifuoco spostato in avanti: tutte le regole E’ in queste ore in corso la discussione tra le forze di Governo che porterà alla ratifica del Dpcm Natale, contenente le regole anti-contagio a cui attenersi nel periodo delle Feste comandate e che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 4 Dicembre. Tra le prime misure allo studio, la possibilità di spostare un’ora in avanti (quindi alle 23.00) il coprifuoco nel periodo pre-natalizio; ci si spingerebbe alle 24.00 solo il giorno di Natale, anche per consentire a chi vuole di partecipare alle cerimonie ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Con un’autocertificazione ilpermetterà ai familiari in Regioni diverse di ricongiungersi, coprifuoco spostato in avleE’ in queste ore in corso la discussione tra le forze di Governo che porterà alla ratifica del, contenente le-contagio a cui attenersi nel periodo dellecomandate e che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 4 Dicembre. Tra le prime misure, la possibilità di spostare un’ora in av(quindi alle 23.00) il coprifuoco nel periodo pre-natalizio; ci si spingerebbe alle 24.00 solo il giorno di, anche per consentire a chi vuole di partecipare alle cerimonie ...

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Corriere : ?? Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, nel Dpcm del 4 dicembre ci saranno restr… - HuffPostItalia : Natale senza sci. Nel dpcm del 4/12 verso lo stop alle vacanze sulla neve - PdF_Rass_Stampa : RT @speciale_news: #Natale2020 , braccio di ferro sul nuovo #Dpcm. Misure allo studio e scontro nel governo - speciale_news : #Natale2020 , braccio di ferro sul nuovo #Dpcm. Misure allo studio e scontro nel governo -