Dpcm Natale, nuove regole dal 4 dicembre. Spostamenti, orari, feste, parenti: cosa cambia

Emergenza Covid, il nuovo Dpcm in arrivo. Con il Natale alle porte, il prossimo Dpcm andrà a definire cosa sarà consentito fare o meno. Il desiderio di poter ricongiungersi con i propri familiari dovrà fare i conti con l'emergenza sanitaria e proprio in vista di questo il prossimo decreto potrebbe contenere precisazioni imprescindibili a riguardo. Queste alcune anticipazioni sullo scenario. Gli italiani avranno modo di apprendere entro il 3 dicembre tutte le limitazioni a cui si potrebbe andare incontro durante il periodo delle festività natalizie. Il nuovo Dpcm, che entrerà effettivamente in vigore il 4 dicembre per poi concludersi il giorno dell'Epifania, terrà sicuramente in considerazione tutti quei provvedimenti che non permetteranno alla curva dei contagi da ...

