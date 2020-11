Dpcm Natale, il nodo degli spostamenti: sì al ricongiungimento familiare (Di lunedì 23 novembre 2020) Dpcm Natale e il nodo degli spostamenti. Nessun divieto al ricongiungimento familiare. ROMA – Il Dpcm Natale e il nodo degli spostamenti continua a tenere banco a Palazzo Chigi. La maggioranza continua ad essere divisa in due. Da una parte ci sono i rigoristi (Boccia, Speranza e Franceschini) che chiedono una chiusura delle regioni, anche se gialle, per evitare un Ferragosto-bis. Dall’altra troviamo quelli che preferiscono allentare le misure per far ripartire l’economia. Il confronto all’interno dell’esecutivo è ancora in corso e molto dipenderà dai dati dei prossimi giorni per capire come muoversi anche su questo fronte. Dpcm Natale, sì al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)e il. Nessun divieto al. ROMA – Ile ilcontinua a tenere banco a Palazzo Chigi. La maggioranza continua ad essere divisa in due. Da una parte ci sono i rigoristi (Boccia, Speranza e Franceschini) che chiedono una chiusura delle regioni, anche se gialle, per evitare un Ferragosto-bis. Dall’altra troviamo quelli che preferiscono allentare le misure per far ripartire l’economia. Il confronto all’interno dell’esecutivo è ancora in corso e molto dipenderà dai dati dei prossimi giorni per capire come muoversi anche su questo fronte., sì al ...

