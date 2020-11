Donald Trump ha chiesto un secondo riconteggio delle schede in Georgia (Di lunedì 23 novembre 2020) Donald Trump ha chiesto un secondo riconteggio delle schede elettorali in Georgia. I voti sono già stati controllati manualmente dopo un primo ricorso ed è stata confermata la vittoria di Joe Biden con 12.284 voti (in precedenza circa 14mila). Il secondo riconteggio non dovrebbe avvenire a mano, ma scansionando le schede. Nonostante le accuse di Trump sui presunti “brogli” si stiano rivelando, come prevedibile, del tutto infondate, la richiesta di un secondo computo dei voti è del tutto legittima perché lo scarto tra i due è inferiore allo 0.5%. L’ultimo candidato democratico a vincere in Georgia, prima di Biden, è stato Bill Clinton nel 1992. Leggi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020)haunelettorali in. I voti sono già stati controllati manualmente dopo un primo ricorso ed è stata confermata la vittoria di Joe Biden con 12.284 voti (in precedenza circa 14mila). Ilnon dovrebbe avvenire a mano, ma scansionando le. Nonostante le accuse disui presunti “brogli” si stiano rivelando, come prevedibile, del tutto infondate, la richiesta di uncomputo dei voti è del tutto legittima perché lo scarto tra i due è inferiore allo 0.5%. L’ultimo candidato democratico a vincere in, prima di Biden, è stato Bill Clinton nel 1992. Leggi ...

