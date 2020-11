Domenica Live parla la figlia disconosciuta di Paolo Mengoli

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il cantanteè tornato ospite a “” con Barbara D’Urso per un confronto a distanza con lache ha disconosciuto. Prima di ascoltare le parole della ragazza, però, ripercorre l’accaduto e spiega il perchè di tanti anni di silenzio. Ecco le parole del cantante: «Ero scosso da questa cosa e pensavo che fosse giusto tenerla per me, chiaramente l’ho detto anche a mia moglie, però cominciava a diventare un macigno, anche perché ovunque andassi mi chiedevano come stesse la mia ex-moglie, mia. Me lo chiedevano tutti, lo fece anche Fabrizio Frizzi nel 2017. E io tutte le volte mentivo. Il mentire continuamente, 20/30 volte l’anno… Vivere sulla menzogna non ho potuto resistere», dice. Così si è sfogato in una trasmissione televisiva. «La palla al balzo ...