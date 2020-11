Domenica Live, Paola Caruso sulla madre biologica: “Cercava follower e soldi” (Di lunedì 23 novembre 2020) Paola Caruso è stata ospite ieri pomeriggio da Barbara D’Urso a Domenica Live per parlare della vicenda riguardante la sua madre biologica Imma, ritrovata proprio grazie a Live Non è la D’Urso. Il finale di questa storia non sembra essere lieto come ci aspettava, visto che la Caruso ha scoperto delle cose su Imma che non le sono chiare. Prima tra tutte il fatto che la madre abbia aspettato 35 anni per farsi avanti, nonostante abbia sempre saputo di esserne la madre. Paola ha poi continuato il suo racconto rivelando che, dopo il loro incontro, la madre biologica era più preoccupata di acquisire follower, sponsor e soldi piuttosto che ricostruire un ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020)è stata ospite ieri pomeriggio da Barbara D’Urso aper parlare della vicenda riguardante la suaImma, ritrovata proprio grazie aNon è la D’Urso. Il finale di questa storia non sembra essere lieto come ci aspettava, visto che laha scoperto delle cose su Imma che non le sono chiare. Prima tra tutte il fatto che laabbia aspettato 35 anni per farsi avanti, nonostante abbia sempre saputo di esserne laha poi continuato il suo racconto rivelando che, dopo il loro incontro, laera più preoccupata di acquisire, sponsor e soldi piuttosto che ricostruire un ...

