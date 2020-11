Domenica In, Paolo Conticini “A Ballando io non ho inventato storie d’amore”, risponde Todaro che lo massacra: “Senti il fuori onda di Zazzaroni e poi sciacquati la bocca” (Di lunedì 23 novembre 2020) Ballando con le stelle è terminato e, se prima di partire e durante la programmazione non sono mancati i problemi e gli incidenti di percorso che quest’anno hanno riguardato, prevalentemente il covid, il dopo Ballando non è stato meglio perché sono impazzate le polemiche. I vincitori sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando ma in tantissimi si aspettavano che il podio lo avrebbe conquistato la coppia Elisa Isoardi Raimondo Todaro che, invece, si è dovuta accontentare solo del quarto posto che non ha assolutamente accettato tanto che la Isoardi, in modo poco sportivo, ha lanciato a terra la medaglia. Anche per Tullio Solenghi ci sono state tante polemiche anche da parte di Massimo Lopez che ha definito la giuria “confusa, disordinata e assolutamente poco leale”. A Lopez ha anche risposto Selvaggia Lucarelli che gli ha scritto “Io gli ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 23 novembre 2020)con le stelle è terminato e, se prima di partire e durante la programmazione non sono mancati i problemi e gli incidenti di percorso che quest’anno hanno riguardato, prevalentemente il covid, il doponon è stato meglio perché sono impazzate le polemiche. I vincitori sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando ma in tantissimi si aspettavano che il podio lo avrebbe conquistato la coppia Elisa Isoardi Raimondoche, invece, si è dovuta accontentare solo del quarto posto che non ha assolutamente accettato tanto che la Isoardi, in modo poco sportivo, ha lanciato a terra la medaglia. Anche per Tullio Solenghi ci sono state tante polemiche anche da parte di Massimo Lopez che ha definito la giuria “confusa, disordinata e assolutamente poco leale”. A Lopez ha anche risposto Selvaggia Lucarelli che gli ha scritto “Io gli ...

