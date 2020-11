Dodicenne massacrato di botte durante la (Di lunedì 23 novembre 2020) ricreazione. I carabinieri indagano per un episodio di bullismo sfociato in aggressione di cui vittima è un bambino di dodici anni, massacrato di botte durante la ricreazione dai compagni di scuola, che lo hanno accerchiato in bagno. Lo studente ha riportato un labro spaccato e due costole fratturate e ha avuto bisogno di cure mediche. massacrato di botte in bagno dai compagni di scuola. Vittima di bullismo sfociato in aggressione un bambino di dodici anni, preso di mira e picchiato durante la ricreazione, fino a finire in ospedale con un labbro spaccato, due costole fratturate e lividi su diverse parti del corpo. L’episodio di violeza che ha come protagonisti dei giovanissimi è accaduto lo scorso giovedì 19 novembre nella scuola di Sassa. Il bambino al momento in cui sono accaduti i ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 23 novembre 2020) ricreazione. I carabinieri indagano per un episodio di bullismo sfociato in aggressione di cui vittima è un bambino di dodici anni,dila ricreazione dai compagni di scuola, che lo hanno accerchiato in bagno. Lo studente ha riportato un labro spaccato e due costole fratturate e ha avuto bisogno di cure mediche.diin bagno dai compagni di scuola. Vittima di bullismo sfociato in aggressione un bambino di dodici anni, preso di mira e picchiatola ricreazione, fino a finire in ospedale con un labbro spaccato, due costole fratturate e lividi su diverse parti del corpo. L’episodio di violeza che ha come protagonisti dei giovanissimi è accaduto lo scorso giovedì 19 novembre nella scuola di Sassa. Il bambino al momento in cui sono accaduti i ...

Bullismo: un bambino di dodici anni è stato accerchiato in bagno da alcuni compagni di scuola che lo hanno massacrato di botte durante la ricreazione.

Bullismo: un bambino di dodici anni è stato accerchiato in bagno da alcuni compagni di scuola che lo hanno massacrato di botte durante la ricreazione.