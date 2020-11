Doctor Who: Revolution of the Daleks, John Barrowman nel trailer dello speciale natalizio (Di lunedì 23 novembre 2020) BBC ha annunciato il ritorno di John Barrowman nel mondo di Doctor Who con il trailer di Revolution of the Dalkes, speciale natalizio della serie. L'episodio natalizio di Doctor Who si intitolerà Revolution of the Daleks e nel breve trailer diffuso da BBC si può assistere al ritorno sul TARDIS di Captain Jack, il personaggio interpretato da John Barrowman. Il video, della durata di pochi secondi, mostra Harkness mentre ammette di aver sentito la mancanza dell'iconico suono emesso dal mezzo di trasporto. Nella puntata inedita il Capitano Jack sarà a disposizione per aiutare i protagonisti di Doctor Who dopo la scoperta di un progetto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) BBC ha annunciato il ritorno dinel mondo diWho con ildiof the Dalkes,della serie. L'episodiodiWho si intitoleràof thee nel brevediffuso da BBC si può assistere al ritorno sul TARDIS di Captain Jack, il personaggio interpretato da. Il video, della durata di pochi secondi, mostra Harkness mentre ammette di aver sentito la mancanza dell'iconico suono emesso dal mezzo di trasporto. Nella puntata inedita il Capitano Jack sarà a disposizione per aiutare i protagonisti diWho dopo la scoperta di un progetto ...

BBC ha annunciato il ritorno di John Barrowman nel mondo di Doctor Who con il trailer di Revolution of the Dalkes, speciale natalizio della serie. L'episodio natalizio di Doctor Who si intitolerà Revo ...

Fan di Doctor Who a rapporto: il Capitano sta tornando! John Barrowman sarà parte del prossimo Holiday Special, Revolution of the Daleks.

